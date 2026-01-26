Ingresar
Independiente Rivadavia confirmó su buen arranque con otra victoria ante Huracán

La Lepra mendocina se impuso por 2-1 en Parque Patricios y logró su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura.

Hoy 22:21

Independiente Rivadavia dio otro golpe en el Torneo Apertura y se impuso este martes como visitante por 2 a 1 ante Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha de la Zona B. Con una gran reacción en el complemento, la Lepra mendocina dio vuelta el marcador y se subió a lo más alto de su grupo.

El Globo había abierto el marcador en el primer tiempo por intermedio de Jordy Caicedo, a los 39 minutos, tras una contra letal que tuvo participación de Óscar Cortés. El delantero ecuatoriano empujó la pelota al fondo de la red y le dio la ventaja parcial al equipo de Diego Martínez, que se fue al descanso arriba en el resultado.

Sin embargo, en el segundo tiempo todo cambió. El conjunto dirigido por Alfredo Berti creció en el juego y fue efectivo en las áreas. A los 8 minutos, Fabrizio Sartori conectó de cabeza un centro desde la derecha de Gonzalo Ríos, aprovechando una clara desatención defensiva del local para establecer el empate.

La remontada se completó a los 20 minutos, nuevamente por la vía aérea. Tras un tiro de esquina ejecutado por Matías Fernández, Sheyko Studer ganó en lo alto y estampó el 2-1 definitivo, sellando una victoria clave para los mendocinos.

Con este resultado, Independiente Rivadavia logró su segundo triunfo consecutivo, alcanzó las 6 unidades y quedó como líder de la Zona B, luego de haber vencido también a Atlético Tucumán en el debut. En la próxima fecha, recibirá a Sarmiento el martes 3 de febrero desde las 21:15.

Huracán, en tanto, continúa sin ganar en el certamen tras el empate ante Banfield y la derrota de este martes. El equipo de Parque Patricios buscará recuperarse el próximo sábado a las 22:00, cuando visite al Decano.

