Bandera intensifica el operativo de limpieza y descacharreo en distintos barrios de la ciudad

Las tareas se desarrollan este lunes en Ciclón y San Francisco, mientras que equipos municipales ya notifican a vecinos de Sarmiento y Suárez para la jornada del martes.

Hoy 20:09

La ciudad de Bandera continúa avanzando con su plan estratégico de ordenamiento urbano a través de un intenso operativo de limpieza y descacharreo en distintos sectores. Este lunes, las acciones se concentran en la zona sur, específicamente en los barrios Ciclón y San Francisco, mientras que para mañana martes ya se prevé la intervención en Sarmiento y Padre Aroldo Suárez.

Desde las primeras horas de la jornada, el operativo “Bandera más limpia” transformó el paisaje urbano con el despliegue de maquinaria pesada y camiones municipales, sumado a la recolección domiciliaria de residuos no convencionales. Las tareas se desarrollan con normalidad y cuentan con una importante participación de los vecinos.

En el lugar, motoniveladoras trabajan en el perfilado de calles, labor que requiere la colaboración de los residentes para mantener las calzadas libres de vehículos estacionados. De manera simultánea, camiones del área de servicios realizan la recolección de chatarra y elementos en desuso que los vecinos depositaron en las veredas, una acción clave para el saneamiento ambiental y la prevención de plagas.

Desde el Gobierno Municipal remarcaron que, si bien el Estado garantiza el retiro de los residuos acumulados durante el operativo, la sostenibilidad de las mejoras depende del compromiso ciudadano. En ese sentido, se recordó que el mantenimiento posterior de frentes y terrenos baldíos es responsabilidad de los propietarios, quienes deben preservar la higiene una vez finalizadas las tareas extraordinarias.

En paralelo, la gestión municipal ya avanza con la planificación de la jornada siguiente. Durante este lunes, personal de la Dirección de Desarrollo Social recorrió casa por casa los barrios Sarmiento y Padre Aroldo Suárez, con el objetivo de informar y concientizar a los vecinos para que preparen sus residuos y chatarras de cara al martes 27 de enero.

Se recomienda a las familias de estos sectores sacar los elementos a retirar antes del inicio del operativo, para facilitar una logística ágil y eficiente desde la madrugada. Bajo la premisa de que “un barrio más limpio es una ciudad más linda”, la gestión local busca cerrar el mes de enero con avances concretos en el mantenimiento de la infraestructura barrial y una transformación visible en cada rincón de la ciudad.