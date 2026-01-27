Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ENE 2026 | 23º
X
Lo + Viral

Snowboard en pleno Times Square: el insólito video que dejó la tormenta Fern en Nueva York

Un hombre fue filmado haciendo snowboard en pleno Times Square, uno de los lugares más icónicos de Nueva York.

Hoy 02:05

En medio del avance de la tormenta Fern, que azota a gran parte de Estados Unidos con frío extremo y fuertes nevadas, un video insólito se volvió viral en las redes sociales: un hombre fue filmado haciendo snowboard en pleno Times Square, uno de los lugares más icónicos de Nueva York.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las impactantes imágenes muestran al joven deslizándose con su tabla por una avenida cubierta de nieve, ante la sorpresa de quienes presenciaban la escena. La postal, impensada en condiciones normales, se dio en un contexto de calles semivacías y actividad reducida, producto del temporal que afecta a la ciudad.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Mientras varias regiones del país enfrentan temperaturas bajo cero, en Nueva York se activó el “Código Azul”, un protocolo de emergencia destinado a proteger a las personas en situación de calle ante el riesgo que representan las condiciones climáticas extremas.

La tormenta Fern provocó serias complicaciones en distintos estados durante los últimos días, con cortes de energía, cancelaciones de vuelos y accidentes viales, además de un escenario inusual marcado por la acumulación de nieve.

Según reportes oficiales, el temporal ya dejó más de 25 víctimas fatales en distintos puntos del país, entre ellos Tennessee, Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan, lo que llevó a las autoridades a reforzar los operativos de emergencia.

Mientras el frío polar mantiene en alerta a millones de personas, el video del snowboard en Times Square se convirtió en una de las postales más llamativas de una tormenta que ya es considerada una de las más intensas de la temporada.

TEMAS Nueva York Times Square tormenta Fern Snowboard

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Homicidio del barrio Centenario: buscan una familia para la perra que quedó desamparada por la detención de su dueño
  2. 2. Milei recorrió Mar del Plata con militantes y defendió su gestión: “Vamos a tener leyes de un país razonable”
  3. 3. Tras una persecución, detuvieron en Añatuya a un peligroso delincuente con frondoso prontuario
  4. 4. La Capital abonará los sueldos de enero los días jueves 29 y viernes 30
  5. 5. Se terminó el misterio: Ángela Torres confirmó su romance con Marcos Giles y contó cómo nació el amor
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT