Snowboard en pleno Times Square: el insólito video que dejó la tormenta Fern en Nueva York

Un hombre fue filmado haciendo snowboard en pleno Times Square, uno de los lugares más icónicos de Nueva York.

Hoy 02:05

En medio del avance de la tormenta Fern, que azota a gran parte de Estados Unidos con frío extremo y fuertes nevadas, un video insólito se volvió viral en las redes sociales: un hombre fue filmado haciendo snowboard en pleno Times Square, uno de los lugares más icónicos de Nueva York.

Las impactantes imágenes muestran al joven deslizándose con su tabla por una avenida cubierta de nieve, ante la sorpresa de quienes presenciaban la escena. La postal, impensada en condiciones normales, se dio en un contexto de calles semivacías y actividad reducida, producto del temporal que afecta a la ciudad.

Mientras varias regiones del país enfrentan temperaturas bajo cero, en Nueva York se activó el “Código Azul”, un protocolo de emergencia destinado a proteger a las personas en situación de calle ante el riesgo que representan las condiciones climáticas extremas.

La tormenta Fern provocó serias complicaciones en distintos estados durante los últimos días, con cortes de energía, cancelaciones de vuelos y accidentes viales, además de un escenario inusual marcado por la acumulación de nieve.

Según reportes oficiales, el temporal ya dejó más de 25 víctimas fatales en distintos puntos del país, entre ellos Tennessee, Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan, lo que llevó a las autoridades a reforzar los operativos de emergencia.

Mientras el frío polar mantiene en alerta a millones de personas, el video del snowboard en Times Square se convirtió en una de las postales más llamativas de una tormenta que ya es considerada una de las más intensas de la temporada.