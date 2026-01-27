Ingresar
TU MUNDO Constructor

"Mucho más que buen precio"

Últimos días para aprovechar “La Gran Barata” de TU MUNDO Constructor

La Gran Barata de TU MUNDO Constructor sigue con fuertes descuentos en materiales para la construcción y productos para el hogar, con promociones especiales en rubros clave de la obra. La campaña estará vigente hasta el 31 de este mes en todas las sucursales.

Hoy 08:00

Entre las principales ofertas se destacan cerámicos de primera calidad con precios especiales de contado, promoción en revoque fino y pegamento, donde pagás cinco y llevás seis unidades, cerámicos primera calidad desde $ 5590 el m2 en efectivo e importantes rebajas en impermeabilizantes para techos, muy necesarios en esta época del año.

También se suman placas sintéticas de PVC con modernos diseños y 30% de descuento en pago contado efectivo.

Además, hay combos para techo o pared en hasta diez cuotas con Tarjeta Naranja, tanques tricapa con bomba en tres cuotas sin interés, griferías, muebles y accesorios para el baño con descuentos de hasta el 25%, liquidación de puertas con rebajas de hasta el 35% y muebles seleccionados con hasta 40% de descuento.

Como gran incentivo, todos los clientes participan del sorteo de una moto 110cc por provincia.

Las promociones están disponibles en las sucursales de Santiago, en avenida Belgrano Norte 956 y avenida Colón Sur 3380 y, en La Banda, en avenida San Martín 366, y también a través de la web www.tumundoconstructor.com.ar.

La Gran Barata continúa hasta el 31 de enero, con oportunidades imperdibles para construir, renovar y ahorrar en grande.

