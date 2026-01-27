Últimos días para aprovechar “La Gran Barata” de TU MUNDO Constructor

La Gran Barata de TU MUNDO Constructor sigue con fuertes descuentos en materiales para la construcción y productos para el hogar, con promociones especiales en rubros clave de la obra. La campaña estará vigente hasta el 31 de este mes en todas las sucursales.

Hoy 08:00

Entre las principales ofertas se destacan cerámicos de primera calidad con precios especiales de contado, promoción en revoque fino y pegamento, donde pagás cinco y llevás seis unidades, cerámicos primera calidad desde $ 5590 el m2 en efectivo e importantes rebajas en impermeabilizantes para techos, muy necesarios en esta época del año.

También se suman placas sintéticas de PVC con modernos diseños y 30% de descuento en pago contado efectivo.

Además, hay combos para techo o pared en hasta diez cuotas con Tarjeta Naranja, tanques tricapa con bomba en tres cuotas sin interés, griferías, muebles y accesorios para el baño con descuentos de hasta el 25%, liquidación de puertas con rebajas de hasta el 35% y muebles seleccionados con hasta 40% de descuento.

Como gran incentivo, todos los clientes participan del sorteo de una moto 110cc por provincia.

Las promociones están disponibles en las sucursales de Santiago, en avenida Belgrano Norte 956 y avenida Colón Sur 3380 y, en La Banda, en avenida San Martín 366, y también a través de la web www.tumundoconstructor.com.ar.

La Gran Barata continúa hasta el 31 de enero, con oportunidades imperdibles para construir, renovar y ahorrar en grande.