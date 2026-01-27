Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ENE 2026 | 0º
X
País

La ANMAT prohibió el uso, distribución y comercialización de una pomada contra dolencias y enfermedades

La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial.

Hoy 09:08
Pomada

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes el uso, distribución y comercialización de una pomada mentolada reconocida en el país por sus efectos contra varias dolencias y enfermedades. Se trata de Mentisan, ungüento, de industria boliviana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la Disposición 128/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT comunicó que la Dirección de Gestión de Información Técnica no constató carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de dicho producto.

El mismo se trata de un remedio contra resfrío, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, contusiones, cortaduras, picaduras de insectos y para labios rajados, inhalante, sumado a que alivia los dolores reumático, neurálgico y el dolor de cabeza.

“Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes, destaca el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades de la ANMAT explican que se trata de un medicamento sin registro, por lo que el Servicio de Fiscalización de Cadena de Distribución sugirió prohibir el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de los lotes y presentaciones del producto hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones; además de informar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Homicidio del barrio Centenario: buscan una familia para la perra que quedó desamparada por la detención de su dueño
  3. 3. Tal como estaba previsto, una fuerte lluvia cayó en Santiago del Estero: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de enero del 2026
  4. 4. Tras una persecución, detuvieron en Añatuya a un peligroso delincuente con frondoso prontuario
  5. 5. Milei recorrió Mar del Plata con militantes y defendió su gestión: “Vamos a tener leyes de un país razonable”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT