Boca llegó a un acuerdo con Estudiantes y Santiago Ascacíbar será su segundo refuerzo

El Xeneize se aseguró la llegada del volante polifuncional de 28 años, que este mismo martes se hará la revisión médica para sumarse rápidamente al plantel.

Hoy 12:00

Santiago Ascacíbar será el segundo refuerzo de Boca en el mercado de pases. Luego de arduas negociaciones, el Xeneize llegó a un acuerdo con Estudiantes y este mismo martes el jugador se hará la revisión médica.

La tercera fue la vencida para el conjunto de La Ribera. Luego de dos ofertas que no prosperaron, Boca ajustó los números y mejoró la propuesta por el 80% del pase de Ascacíbar, capitán y pieza clave del equipo de Eduardo Domínguez, aunque con aval institucional para iniciar un nuevo desafío.

A la espera de los números oficiales, el Xeneize puso sobre la mesa cerca de 4 millones de dólares por ese porcentaje del pase del Ruso, una cifra menor a la que se especulaba, pero con un asterisco: el jugador resigna el 15% de lo que le corresponde y una deuda que tenía el Pincha.

La búsqueda de un volante dinámico, con llegada al área y un perfil más ofensivo para el mediocampo, viene de arrastre en Boca, pero la lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia (será operado) terminó de acelerar la negociación por Ascacibar, que esta vez tomó carácter prioritario.

"No descubrimos nada con decir que Ascacíbar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar", declaró Claudio Úbeda, DT del Xeneize, luego del triunfo sobre Deportivo Riestra en el debut.

Justamente, el exfutbolista del Stuttgart alemán fue titular el viernes en el empate del Estudiantes 1-1 ante Independiente y, tras el encuentro, se lo vio muy emocionado en la puerta del vestuario, en un gesto que fue leído como una despedida del equipo con el que guarda un gran sentido de pertenencia. Cuatro días después, se confirma su llegada al cuadro azul y oro.

En paralelo, Boca y Estudiantes también cerraron la transferencia -cruzada- por Brian Aguirre. Domínguez lo pidió ante la inminente salida de Edwin Cetré y su partida de La Bombonera también está abrochada: será a préstamo, con opción de compra por un alto porcentaje de la ficha.