Temperaturas récord: la tormenta invernal también azota a Canadá

Algunas regiones del país registraron las temperaturas más bajas de su historia. La masa de aire ártico ha provocado mínimas históricas de -48,5 grados en Saskatchewan.

Hoy 11:40

Una masa de aire ártico sin precedentes en la última década mantiene a Canadá sumido en condiciones meteorológicas extremas que han batido récords históricos de frío en el oeste del país y paralizado Toronto, la ciudad más poblada de Norteamérica, bajo una nevada que alcanza los 60 centímetros en algunas zonas.

El Servicio Meteorológico de Canadá (Environment and Climate Change Canada) mantiene alertas naranjas, el segundo nivel de severidad más alto, en las provincias de Saskatchewan, Manitoba y amplias zonas de Ontario, mientras los sistemas de transporte aéreo y terrestre sufren interrupciones masivas.

En Saskatchewan, al menos siete localidades registraron temperaturas mínimas récord durante la madrugada del viernes al sábado. Key Lake alcanzó los -48,5 grados centígrados, la temperatura más baja registrada desde que comenzaron las mediciones en 1976.

Nipawin descendió hasta -41,8 grados, superando el récord previo establecido en 1954, mientras que Lucky Lake batió su marca histórica por más de cuatro grados al llegar a -37, la temperatura más fría desde que comenzaron los registros en 1972.

Las autoridades sanitarias advirtieron que en estas condiciones la piel expuesta puede sufrir congelación en menos de dos minutos, con riesgo de amputaciones.

Toronto afronta lo que el climatólogo de Environment Canada David Phillips calificó como “probablemente el 25 de enero más nevado de su historia”. La ciudad había acumulado ya 105 centímetros de nieve este invierno antes del temporal del domingo, casi el doble de lo habitual entre noviembre y enero.

Environment Canada elevó su previsión de acumulación hasta los 60 centímetros en las zonas sur de Etobicoke y Mississauga, mientras en el área metropolitana las precipitaciones han alcanzado tasas de entre cinco y siete centímetros por hora.

El aeropuerto internacional de Toronto Pearson, el de mayor tráfico de Canadá y uno de los más transitados de Norteamérica, canceló el 60% de los vuelos de salida y el 62% de los de llegada, según los datos actualizados por la propia terminal.

Air Canada explicó que las cancelaciones preventivas buscan garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, además de posicionar aviones y personal para una recuperación más rápida tras el temporal. Los equipos de mantenimiento operan rotaciones continuas de quitanieves para mantener despejados los aproximadamente cinco millones de metros cuadrados de superficie aeroportuaria.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, pidió a los seis millones de habitantes del área metropolitana que eviten salir de sus domicilios. El Ayuntamiento declaró un “evento meteorológico significativo” y activó su plan de respuesta para grandes nevadas, que incluye la movilización del centro de operaciones de emergencia y el refuerzo de la aplicación de normas de estacionamiento para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves.

La policía local registró más de un centenar de colisiones de tráfico. El servicio de transporte público suspendió 48 paradas de autobús para evitar que los vehículos quedaran atascados, y la línea 2 del metro interrumpió su servicio en varios tramos a lo largo del día.

En Quebec, más de 9.000 residentes permanecían sin electricidad este domingo por la tarde, incluidos unos 5.600 en la isla de Montreal, principalmente en los barrios de Côte Saint-Luc y Notre-Dame-de-Grâce. Hydro-Québec atribuyó los cortes a una avería en la subestación de Hampstead y advirtió de que algunas viviendas podrían no recuperar el suministro hasta el lunes.

La Cruz Roja canadiense abrió un refugio de emergencia en el centro comunitario de Côte-des-Neiges para los afectados, mientras las autoridades locales recomendaron dejar correr un hilo de agua en los grifos para evitar la congelación de las tuberías.

El fenómeno responde al comportamiento del vórtice polar estratosférico, una masa de aire gélido que normalmente permanece confinada sobre el Ártico pero que se ha “estirado” hacia latitudes más bajas. Judah Cohen, investigador del MIT especializado en meteorología invernal, coautor de un estudio publicado en julio de 2025, identificó que estos eventos de vórtice polar alargado se han vuelto más frecuentes en la última década y están vinculados a olas de frío severas en el centro y este de Estados Unidos.

La investigación establece una conexión entre la dramática reducción del hielo marino en los mares de Barents y Kara, en el Ártico, y la formación de patrones de ondas atmosféricas que terminan provocando estas irrupciones de aire polar hacia el sur.

El hielo marino del Ártico se encuentra actualmente en su extensión más baja registrada para esta época del año, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos.

Un estudio publicado en la revista Science en 2021 estableció que el cambio climático ártico es probablemente una causa importante de estos episodios de frío extremo invernal, aunque el debate científico sobre los mecanismos exactos continúa abierto.

Las previsiones indican que las temperaturas extremas se prolongarán durante varios días más en las provincias del oeste, aunque Saskatchewan comenzará a experimentar un alivio gradual a partir de mediados de semana.

En Toronto, se esperan nevadas residuales durante la noche y posibles ráfagas de efecto lago el lunes por la mañana, lo que podría complicar el regreso a la normalidad. La mayoría de las juntas escolares del área metropolitana han declarado día de nieve para el lunes.