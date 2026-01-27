Ingresar
Continúa en vigencia la segunda etapa del Pago Anual Adelantado 2026

Los contribuyentes podrán realizar la emisión y el pago en Rentas Municipal, ubicada en 25 de Mayo y Chacabuco, en el horario de 7 a 13 y en el Centro de Comercio e Industria, sito en Alberdi N° 135, de 8 a 12.

Hoy 11:53

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección General de Rentas, informa que se encuentra en vigencia la segunda parte del Pago Anual Adelantado 2026, correspondiente a tasas por servicios municipales sobre la propiedad inmueble y la actividad comercial, industrial y de servicios.

Este beneficio contempla un 15% de descuento, al que se suma un 10% adicional para los contribuyentes que se encuentren al día, promoviendo el cumplimiento y el acompañamiento a los vecinos bandeños.

Los contribuyentes podrán realizar la emisión y el pago en la Dirección General de Rentas Municipal, ubicada en 25 de Mayo y Chacabuco, en el horario de 7 a 13 y en el Centro de Comercio e Industria, sito en Alberdi N° 135, de 8 a 12. Además, se podrá abonar en el Banco Santiago del Estero, en todas sus sucursales en horario matutino, y en las sucursales de Rapipago en horario comercial.

Desde el municipio se invita a los contribuyentes a aprovechar este beneficio, que permite regularizar sus obligaciones con importantes descuentos y aportar en la ejecución de nuevas obras y el mejoramiento de los servicios públicos para la ciudad de La Banda.

