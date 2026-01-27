Escándalo y sospechas: ¿el novio de Wanda Nara mandó a espiar a L-Gante?

El cantante explicó cómo llegó a descubrir que Martín Migueles se comunicó con una fan para hacerle el particular pedido, cuando estaba en pleno idilio con Wanda Nara.

Hoy 11:56

Como si algo le faltase al mediático mundo de Wanda Nara, este lunes se filtraron una serie de chats donde Martín Migueles quedó en medio de un escándalo relacionado con la mediática y con su ex anterior, nada menos que Elián L-Gante Valenzuela.

Según revelaron en Lape Club Social Informativo (América TV), el musculoso habría hecho espionaje con el referente de la cumbia 420 luego de que la mayor de las Nara contase que seguía manteniendo comunicación con él.

De acuerdo a la charla que Mauro Szeta mantuvo con el músico, éste señaló que el novio de Wanda habría tenido un comportamiento "mafioso" al haberlo mandado a espiar. “¿Es verdad que Migueles te mandó a espiar? Ni en la cárcel se manejan esos códigos”, fue la consulta directa y sin filtro por parte del periodista.

Fue allí cuando L-Gante respondió fiel a su estilo sin caretas ni medias tintas: “¿Viste? ¡Re loco! Al final, la mafia se termina armando”, si bien admitió no poder asegurarlo ciento por ciento. “No lo pude confirmar, pero sí es una actitud mafiosa y la cazamos”, deslizó.

“Si fuera así, qué mejor sería que hablar conmigo. Mi intención es, si hay comunicación, es comunicarme, no estorbar. Yo siempre respeto a las parejas y le deseo lo mejor”, agregó Elián acto seguido marcando así su forma de actuar mientras que admitió no saber a ciencia cierta si lo bajaron de esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe) por los celos de Migueles.

Así las cosas, tras ello Martín Salwe compartió en pantalla los mensajes que Martín Migueles habría mantenido durante algunos días con una fan del cantante. Allí, se puede ver al empresario queriendo saber detalles de un supuesto encuentro de Wanda con L-Gante en Mar del Plata, justo en el momento más crítico de su relación con la mediática tras la filtración de sus chats con la ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

Hasta el momento, el empresario optó por el silencio y no salió a dar explicaciones sobre los chats que circularon ni sobre el objetivo de la supuesta investigación. Mientras tanto, desde el círculo íntimo del cantante dejaron trascender que L-Gante quedó impactado por lo ocurrido y que expresó su sorpresa al tomar conocimiento de que estaba bajo la lupa de Migueles, un empresario con llegada a diversos ámbitos del mundo empresarial y político.