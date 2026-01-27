¡Los Pumas vuelven a Santiago! Enfrentarán a Inglaterra por la Nations Championship

El seleccionado argentino de rugby volverá a presentarse en nuestra provincia en el marco de la histórica competencia de 2026.

Hoy 12:12

Los Pumas volverán a presentarse en Santiago del Estero y lo harán en un escenario de primer nivel: el Estadio Único Madre de Ciudades será sede del partido ante Inglaterra, que marcará el cierre de la ventana de julio y la apertura local del Nations Championship 2026. El encuentro se disputará el 18 de julio, desde las 16:00, y promete ser uno de los eventos deportivos más importantes del año en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La confirmación del fixture para 2026 puso fin a la espera y ratificó que Argentina tendrá seis partidos como local, en el marco del nuevo Nations Championship, además de una exigente agenda de test-matches ante potencias del rugby mundial. En ese contexto, Santiago del Estero vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del calendario internacional.

El choque ante Inglaterra no será un antecedente aislado en suelo santiagueño. Los Pumas ya supieron festejar en el Madre de Ciudades, donde lograron triunfos resonantes frente a Escocia en 2022 y Sudáfrica en 2024, consolidando a la provincia como una plaza fuerte para el seleccionado nacional. Ahora, el desafío será ante uno de los rivales históricos del rugby mundial.

La ventana de julio comenzará el 4 de julio en Córdoba, cuando Los Pumas enfrenten a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes, y continuará el 11 de julio en San Juan, frente a Gales, en el Estadio del Bicentenario. El cierre será en Santiago del Estero, con el duelo ante el seleccionado inglés.

Además del Nations Championship, el seleccionado argentino tendrá compromisos de alto voltaje. El 8 de agosto, Sudáfrica visitará el país para un test-match único en el José Amalfitani, mientras que Australia será rival en dos encuentros: el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

En noviembre, Los Pumas viajarán a Europa para medirse con Irlanda, Italia y Francia, antes del fin de semana de finales, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en Twickenham, donde se definirá el campeón del Nations Championship.

Con este panorama, Santiago del Estero volverá a ser protagonista del rugby internacional, recibiendo a Inglaterra en un partido que abrirá una nueva ilusión para Los Pumas y que reafirma al Madre de Ciudades como una de las sedes más importantes del país.

CALENDARIO COMPLETO

4 de julio Los Pumas vs Escocia – 16:00h – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio Los Pumas vs Gales – 16:00h – San Juan (Nations Championship)

18 de julio Los Pumas vs Inglaterra – 16:00h – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00h – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto Los Pumas vs Australia – 16:00h – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre Los Pumas vs Australia – 18:00h – Mendoza (Test-Match)

6 de noviembre Los Pumas vs Irlanda (Nations Championship)

14 de noviembre Los Pumas vs Italia (Nations Championship)

21 de noviembre Los Pumas vs Francia (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)