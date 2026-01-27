Ingresar
Vecinos de Rubia Moreno preocupados por el desborde del río Dulce

Las lluvias de los últimos días y una mayor derivación de agua desde el dique de Termas provocaron que el agua del Dulce ingrese a ese sector ubicado en la ciudad de La Banda.

Hoy 13:36

Vecinos del barrio Rubia Moreno en la ciudad de La Banda enviaron videos, al WhatsApp de las Noticias, dando cuenta del desborde del río Dulce y cómo el agua ya cubre sectores donde estaban asentadas viviendas.

En las imágenes se puede observar cómo calles, caminos entre vegetación y viviendas ya quedaron cubiertos y cercados por el agua.

Dique Frontal de Termas de Río Hondo

Vale destacar que desde el embalse actualmente se está erogando la cantidad de 816 m³/s, cuando hasta el sábado al mediodía era de 610 m³/s, con una cota de 272,34 msnm (metros sobre el nivel del mar), según indicó Alfredo García Coordinador de Protección Civil Municipal de Termas de Río Hondo.

El mayor pico de erogación aguas abajo del embalse se dio en marzo del 2017, con 1.500 m³/s, lo que ocasionó inconvenientes en diversas zonas de la ciudad termal.

