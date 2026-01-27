Alan Laprida se convirtió en refuerzo de Central Córdoba

El delantero de 21 años llega a préstamo desde Independiente hasta diciembre de 2026 y se suma al proceso de renovación del plantel ferroviario.

Hoy 13:24

Central Córdoba continúa moviéndose en el mercado de pases y en las últimas horas confirmó la incorporación de Alan Laprida, delantero de 21 años nacido en La Plata, que se formó futbolísticamente en Independiente y arriba a Santiago del Estero a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Laprida es una de las apuestas jóvenes del Ferroviario para la temporada 2026. Se desempeña como atacante y buscará ganarse un lugar en el frente ofensivo, en un plantel que atraviesa una etapa de renovación y ajuste tras el inicio del campeonato.

La llegada de Laprida se suma a una lista importante de refuerzos que ya se incorporaron al club en las últimas semanas. Entre ellos se destacan Alejandro Maciel, Lucas “Saltita” González, Ezequiel Naya, Tiago Cravero, Lucas Bernabéu, Agustín Quiroga, Joaquín Flores, Marco Iacobellis y Horacio Tijanovich, conformando una base amplia de caras nuevas para el cuerpo técnico.

Desde la dirigencia y el área deportiva no descartan la llegada de un delantero de área para completar la plantilla y potenciar el poder ofensivo del equipo de cara a lo que resta de la temporada.

En lo estrictamente futbolístico, Central Córdoba comenzó el torneo con una derrota como local frente a Gimnasia de Mendoza, resultado que obligó a redoblar esfuerzos en la semana de trabajo.

El Ferroviario tendrá una rápida oportunidad de recuperación esta noche, cuando visite a Atlético Tucumán en busca de su primer triunfo en el certamen.