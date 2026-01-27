Armani sufrió otro problema físico y también se perderá el partido ante Gimnasia

Cuando se perfilaba para volver, el arquero de River sintió una molestia en el talón derecho que obligó al cuerpo médico a preservarlo y postergar su regreso.

Hoy 14:38

Franco Armani atraviesa un comienzo de año complicado en River y su regreso deberá seguir esperando. Cuando todo parecía indicar que podía reaparecer en la segunda fecha del Torneo Apertura ante Gimnasia y Esgrima La Plata, un nuevo inconveniente físico volvió a postergar su vuelta al arco del Millonario.

El arquero se había lesionado durante la pretemporada en San Martín de los Andes, donde sufrió un desgarro en el gemelo derecho. En ese momento, el cuerpo médico le indicó tres semanas de recuperación y Marcelo Gallardo optó por preservarlo, aun cuando llegaba con lo justo al debut frente a Barracas Central, encuentro en el que Santiago Beltrán tuvo su estreno oficial bajo los tres palos.

En la previa del duelo ante el Lobo, se abrió la expectativa por el posible regreso del Pulpo, pero finalmente se confirmó que no estará disponible este miércoles desde las 20:00 en el estadio Monumental, debido a una dolencia en el talón derecho que encendió las alarmas.

Los estudios realizados en los últimos días arrojaron que la lesión muscular ya está superada, aunque la evolución en los próximos entrenamientos será determinante para saber si Armani podrá reaparecer el domingo, cuando River visite a Rosario Central en Arroyito.

De cara al encuentro ante Gimnasia, en la lista de convocados volverá a aparecer el juvenil Franco Jaroszewicz, quien con apenas 19 años tendrá su segunda presencia en el banco de suplentes del equipo principal.

El probable equipo de River ante Gimnasia

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Mientras tanto, en Núñez aguardan con cautela la evolución de su capitán, sabiendo que su presencia será clave en un inicio de temporada que ya presenta varios desafíos por delante.