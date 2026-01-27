La Capital continúa con las fumigaciones para prevenir la propagación del dengue

Esta vez, los operarios intervinieron en los barrios Industria y Santa Lucía (en todas sus ampliaciones), cubriendo todos los espacios verdes, calles y sectores de uso común.

Hoy 14:49

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Calidad de Vida, puso en marcha un nuevo operativo semanal de fumigaciones con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del dengue.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta vez, los operarios intervinieron en los barrios Industria y Santa Lucía (en todas sus ampliaciones), cubriendo todos los espacios verdes, calles y sectores de uso común.

Cabe resaltar que, en cada operativo, se utilizan productos autorizados por las autoridades sanitarias y equipamiento específico que garantiza la efectividad del procedimiento.

Te recomendamos: Realizan mantenimiento de desagües del Parque Aguirre

Desde el municipio recordaron a los vecinos la importancia de acompañar estas acciones con medidas preventivas en sus domicilios, como eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y canaletas, tapar tanques y utilizar repelentes.