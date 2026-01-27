Realizan mantenimiento de desagües del Parque Aguirre

El personal operativo recolectó hojas, sedimentos y residuos urbanos para liberar las rejillas de obstrucciones y asegurar su correcto drenaje los días de abundantes lluvias.

Hoy 14:48

Con el objetivo de prevenir inundaciones, la Dirección de Parques y Paseos concretó la limpieza de desagües y bocas de tormenta en los diferentes espacios del Parque Aguirre.

El personal operativo recolectó hojas, sedimentos y residuos urbanos para liberar las rejillas de obstrucciones y asegurar su correcto drenaje los días de abundantes lluvias.

Estas tareas se desarrollan periódicamente en el principal pulmón verde de la ciudad para permitir el flujo rápido del agua, por lo que se solicita a la comunidad no arrojar basura en la vía pública.