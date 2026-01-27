Preocupación por la crecida del río Dulce: advierten que el caudal seguirá aumentando

Así lo señaló en vivo para Noticiero 7 el periodista Sebastián Yanucci, quien recorrió la zona del dique Los Quiroga y sectores cercanos a La Banda, donde el río ya muestra un nivel inusualmente alto.

Hoy 15:46

El Gobierno de Santiago del Estero emitió una alerta oficial ante la crecida del río Dulce, como consecuencia de las intensas y persistentes lluvias registradas tanto en territorio provincial como en la vecina provincia de Tucumán. Según indicaron las autoridades, el caudal presenta un aumento sostenido y se prevé que alcance su punto más crítico en el transcurso de la tarde.

En este contexto, se reforzaron los controles preventivos en distintos sectores del río, especialmente en zonas cercanas a la ciudad Capital, La Banda y el área del dique Los Quiroga, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para la población.

Desde el lugar, el periodista Sebastián Yanucci dialogó en vivo con Noticiero 7 y brindó detalles de la situación actual. “Estamos cerca del cauce del río Dulce, del lado de La Banda. Esta mañana estuvimos también en la zona norte, específicamente en el dique Los Quiroga, donde el caudal es notablemente superior al de los últimos años”, explicó.

Yanucci destacó que pescadores de la zona manifestaron su sorpresa ante el volumen de agua. “Nos contaban que hacía más de dos años que no veían una crecida de esta magnitud. Para muchos de ellos, que viven de la pesca diaria, esta creciente representa una bendición”, señaló.

Durante el recorrido, pescadores locales relataron que actualmente se están extrayendo principalmente sábalos y bagres, destinados tanto al consumo familiar como, en algunos casos, a la venta. “Gracias a Dios, cuando venimos a pescar sacamos. Hace más de dos años que no veíamos tanta agua”, comentó uno de ellos.

No obstante, coincidieron en la importancia de los controles policiales. Los pescadores aseguraron estar de acuerdo con las restricciones y operativos preventivos, teniendo en cuenta la fuerza de la corriente y el peligro que representan troncos u otros elementos arrastrados por el río. “La crecida es fuerte y puede ser peligrosa, sobre todo para quienes no saben nadar o no tienen experiencia”, advirtieron.

Desde el sector de la autopista y otros puntos estratégicos, se observa que el cauce se mantiene elevado y con tendencia a seguir aumentando debido a las precipitaciones anunciadas. Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de no acercarse a la ribera, respetar las indicaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.