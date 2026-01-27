Trump anunció una “gran investigación” sobre la muerte del enfermero baleado por agentes de migraciones

El presidente de Estados Unidos dijo que él mismo va a supervisarla. Comienza el retiro de efectivos en Minneapolis.

Hoy 16:45

En un nuevo episodio que amenaza con agravar las protestas contra las redadas migratorias, una persona resultó herida de bala este martes por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, fronterizo con México. Lo informaron fuentes de seguridad citadas por la cadena NBC.

El hecho se suma a la muerte del enfermero Alex Pretti por disparos de agentes federales y de Renée Good en Minneapolis, Minnesota.

Además, coincidió con el anuncio del presidente Donald Trump de que supervisará una “gran investigación” sobre la muerte de Pretti. “Estamos llevando a cabo una gran investigación; quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola”, dijo Trump en la Casa Blanca.

La muerte de Pretti despertó indignación en el país y llevó a Trump a rebajar su agresiva campaña de redadas migratorias en la ciudad que derivó en protestas masivas.

El presidente estadounidense recordó también que, para rebajar la tensión en la ciudad, envió a su zar fronterizo, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que lideró las redadas masivas en Minneapolis desde hace tres semanas.

“Como ya saben, Tom Homan se encuentra ahora en Minnesota. Se está reuniendo con el gobernador y con el alcalde, y me han dicho que todo va muy bien”, explicó.