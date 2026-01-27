River y un anuncio histórico: dio a conocer cómo será la ampliación y el techado del Monumental

El club de Núñez comunicó la fantástica obra en el estadio a través de su presidente Stéfano Di Carlo. ¿Cuál será la nueva capacidad?

Hoy 17:54

El Monumental se prepara para dar un nuevo salto histórico. River anunció oficialmente una nueva ampliación y el techado completo de sus tribunas, un proyecto ambicioso que elevará la capacidad del estadio a 101.000 espectadores y lo posicionará, según la dirigencia, entre los tres más importantes del mundo.

La confirmación llegó de la mano de Stefano Di Carlo, presidente de la institución, quien brindó detalles del plan que comenzará a ejecutarse entre abril y mayo, aprovechando el parate por el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo es avanzar con el grueso de las obras sin perder la localía.

En una entrevista con El País, el mandatario fue contundente: “Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo”. Además, remarcó que “River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”.

Este martes, a través de un video institucional, Di Carlo amplió los detalles del proyecto y lo definió como “un día histórico”. Allí explicó que se construirá una estructura perimetral de columnas que sostendrá una tribuna 360°, con 16.000 nuevas localidades. Las butacas serán íntegramente rojas y blancas, formando “una gran bandera 360 en altura”.

Esa misma estructura permitirá el techado casi total del estadio, cubriendo a la totalidad de los espectadores. El campo de juego, sin embargo, quedará descubierto. Según explicó la dirigencia, se evaluó la posibilidad de techar también el césped, pero se descartó para no afectar su mantenimiento.

La obra tendrá una duración estimada de tres años y River no mudará su localía durante ese período. El proyecto contempla la colocación de alrededor de 100 columnas que rodearán el estadio, sobre las cuales se montará el nuevo anillo superior y, posteriormente, el techo.

Con una inversión cercana a los 100 millones de dólares, el plan ratifica al Monumental como el estadio más grande de Sudamérica y uno de los de mayor capacidad a nivel mundial, consolidando una transformación que busca llevar al club a estándares de elite internacional.