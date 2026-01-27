Milagro en Tacañitas: bebé nació en un baño y sobrevivió tras ser asistido por un remisero y una enfermera

El pequeño, de apenas seis meses de gestación, fue rescatado tras ser dado por muerto inicialmente. El rápido accionar de los vecinos y autoridades permitió su traslado de urgencia al hospital de Añatuya.

Hoy 18:47

Lo que comenzó como una emergencia médica doméstica terminó convirtiéndose en una escena de supervivencia extrema en la localidad de Tacañitas. Una joven mujer dio a luz de manera inesperada en el baño de su vivienda, desencadenando un operativo de rescate que involucró a vecinos, personal de salud y autoridades locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El drama se desató cuando la madre, quien cursaba un embarazo de riesgo de menos de seis meses, comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. Al dirigirse al sanitario, se produjo el parto inminente. Ante la escena, el padre de la criatura —en medio del shock y la fragilidad del recién nacido— supuso inicialmente que el bebé no presentaba signos vitales.

Sin embargo, el destino cambió gracias a la rápida cadena de llamados. El remisero José Hernández acudió al pedido de auxilio del padre, habiendo alertado previamente a la enfermera de apellido Ontiveros. Al ingresar a la vivienda, el silencio se rompió: los presentes escucharon un leve quejido proveniente de la criatura.

Con la pericia de sus conocimientos de enfermería, el remisero Hernández colaboró con la profesional Ontiveros para realizar las maniobras de emergencia. Juntos cortaron el cordón umbilical en el sitio, estabilizando a la recién nacida mientras el comisionado local, Hugo Anríquez, coordinaba la logística para el traslado inmediato.

"Fue una carrera contra el reloj", relataron testigos del operativo que movilizó a la pequeña comunidad santiagueña.

Debido a la extrema prematurez y la complejidad del parto domiciliario, tanto la madre como la niña fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Añatuya. Actualmente, la bebé se encuentra bajo cuidados intensivos en el área de Neonatología con pronóstico reservado, mientras que la madre permanece internada bajo observación médica.