Iván Antunes se transformó en el nuevo refuerzo de Mitre para la Primera Nacional

El lateral derecho fue anunciado oficialmente este martes y se suma al equipo de Carlos Mayor.

Hoy 19:12

Mitre continúa reforzando su plantel de cara a la nueva temporada de la Primera Nacional y este martes confirmó la incorporación de Iván Antunes, quien se transformó en nuevo jugador del Aurinegro.

El defensor se desempeña como lateral derecho, tiene 27 años y es rosarino. Llega proveniente de San Miguel, donde tuvo continuidad en la última temporada, y suma experiencia en la categoría tras sus pasos por Gimnasia de Jujuy, Olimpo de Bahía Blanca y Central Norte de Salta.

De esta manera, el entrenador Carlos Mayor contará con una nueva alternativa defensiva, pensando en la competencia oficial que se avecina y en la conformación del once titular.

Desde la institución celebraron la llegada del futbolista a través de sus redes sociales: “¡Éxitos en este nuevo desafío defendiendo nuestros colores!”, dándole la bienvenida a Antunes en su arribo a Mitre.