Policiales

Dos heridos tras un violento choque entre un auto y una moto

Fue sobre calle Lavalle. Los heridos fueron hospitalizados en el Regional Ramón Carrillo.

Hoy 19:29
accidente

Un accidente de tránsito ocurrido este martes por la tarde generó momentos de tensión en la capital santiagueña. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 18.00 sobre calle Lavalle, a la altura del ex boliche La Sala, donde un automóvil colisionó con una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron lesionadas. Una de ellas quedó tendida sobre la calzada tras el choque, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

Ambos heridos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Regional para una mejor evaluación médica.

En la zona trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar las causas del accidente.

