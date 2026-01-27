Polémica en MasterChef: el comentario del Turco Husaín sobre el look de Evangelina Anderson que generó cruces e ironías

Durante la presentación de un plato, una frase del exfutbolista sobre la vestimenta de la modelo desató respuestas de los participantes, ironías del jurado y una devolución filosa fuera del estudio.

27/01/2026

Las chicanas y las ironías entre los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) son moneda corriente. Este lunes, Claudio “Turco” Husaín fue letal con el look que lucía Evangelina Anderson y generó polémica.

El exfutbolista le hizo un comentario que le llamó mucho la atención a la exbailarina en el momento en el que ella estaba presentando el plato del día al jurado.

El Turco estaba en el balcón junto a varios participantes del reality, esperando a que pasara el resto de los concursantes a mostrar sus platos.

Una vez que Evangelina dio un paso hacia el frente, todos empezaron a murmurar por lo bajo acerca de la vestimenta que tenían tanto los jurados como la exbailarina.

“Vinimos en composé los cuatro. Bueno, somos un montón de blanco”, aseguró la modelo ante Wanda Nara, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

En medio del murmullo de todos los concursantes frente al comentario de Evangelina, sobresalió uno por encima de los demás. Fue el que lanzó el Turco, relacionado a cómo estaba vestida la modelo.

“Es un velador”, exclamó, en referencia al tipo de tela de la camisa de Evangelina. Sorprendida, la bailarina le devolvió el comentario con una pregunta. “¿Quién es un velador?”, ironizó.

Sentada al lado del Turco, La Joaqui defendió a su compañera. “No le des bola. Es envidioso. Ya quisiera él volver a usar pollera”, manifestó. Por su parte, Emilia Attias, elogió a Evangelina. “Estás hermosa”, sumo.

Para el jurado tampoco pasó desapercibido el comentario que hizo el Turco sobre Evangelina. Con el sarcasmo que lo caracteriza habitualmente, Germán Martitegui fue terminante con el exdeportista. “Excelente clima laboral”, comentó.

Para tratar de que la situación no pasara a mayores, el exjugador de fútbol trató de disfrazar lo que había dicho con más ironías. Por eso se justificó. “Estábamos hablando con Cachete Sierra de amoblar mi casa”, sostuvo, entre las risas de todos.