Se conoció la declaración de la joven que denunció por violación a Carlos Zambrano y a otros jugadores de Alianza Lima

La mujer relató que les pidió a los futbolistas que pararan, pero que no lo hicieron. “Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres”, recordó.

Hoy 22:57

La Justicia tomó declaración a la joven que denunció por violación a Carlos Zambrano y a otros dos futbolistas del club peruano Alianza Lima, por un presunto ataque sexual ocurrido el 18 de enero en una habitación de un hotel céntrico de Montevideo.

Según consta en la denuncia, la mujer relató cómo fue el encuentro con los futbolistas y aseguró que les pidió que pararan, pero que no lo hicieron. “Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres”, afirmó en su declaración.

Todo habría ocurrido tras el partido amistoso entre Alianza Lima y Colo Colo, disputado el domingo 18 de enero. La denunciante, una joven argentina de 22 años, contó que cinco jugadores del club peruano llegaron hasta la habitación donde se encontraba con una amiga. Entre ellos estaban Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, además de otros dos integrantes del plantel que, según su relato, se retiraron casi de inmediato y no forman parte de la acusación.

“Zambrano me decía de tomar, me incitaba a seguir tomando”, sostuvo la joven. En ese contexto, y siempre de acuerdo a su declaración ante la Justicia, se produjo el presunto abuso sexual. “Yo decía que no quería”, remarcó.

La denunciante y su amiga regresaron el lunes 19 a Buenos Aires. Ese mismo día, según consta en el expediente, la joven recibió un mensaje de Instagram de Zambrano que decía “loquita” y le pedía su número de teléfono para hablar por WhatsApp.

De acuerdo al testimonio, el exjugador de Boca comenzó luego a llamarla y enviarle mensajes de manera reiterada, aunque ella aseguró que no respondió.

En las horas posteriores, siempre según su relato, la joven asistió a distintos hospitales y centros de salud, donde fue evaluada por médicos, una asistente social y una psicóloga. Más tarde, decidió radicar formalmente la denuncia.

Qué pasó con los jugadores de Alianza Lima denunciados

El mismo día en que se hizo pública la acusación, Alianza Lima resolvió separar del plantel a los tres futbolistas denunciados por abuso sexual.

Tras conocerse la medida, hinchas del club se presentaron en el estadio y lograron ingresar al campo de juego para increpar a los jugadores. Según se informó, se vivieron momentos de máxima tensión e intentos de agresión, que obligaron a intervenir a personal de seguridad.

La causa continúa en investigación mientras se analizan las pruebas y declaraciones incorporadas al expediente.