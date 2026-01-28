MasterChef Celebrity: Rusherking quedó con delantal gris y se complicó en la previa de la eliminación

En una noche dulce, Rusherking no convenció del todo al jurado y se ubicó en una zona de riesgo de cara a la próxima gala de eliminación.

Hoy 00:10

La gala de este martes en MasterChef Celebrity estuvo marcada por los sabores dulces, la tensión en las mesadas y decisiones que empezaron a perfilar a los primeros complicados. En ese contexto, Rusherking no logró convencer del todo al jurado, quedó con delantal gris y se ubicó en una zona de riesgo de cara a la próxima gala de eliminación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El desafío de la noche consistió en preparar un plato dulce, una prueba que puso a los participantes frente a técnicas de pastelería, tiempos justos y una exigencia alta por parte del jurado. El cantante santiagueño apostó por una tarta de manzana, que fue destacada por su sabor, pero no le alcanzó para superar la prueba.

Si bien el jurado calificó su preparación como “exquisita”, también remarcó que hubo detalles técnicos y de ejecución que impidieron que completara el desafío de manera óptima. Esas observaciones fueron determinantes para que Rusherking no pudiera subir al balcón y quedara automáticamente con el delantal gris, que lo deja en una posición comprometida.

“Estuvo muy bien de sabor, pero faltó para cerrar el plato”, fue, en síntesis, el mensaje que recibió, dejando en claro que estuvo cerca, pero no lo suficiente.

De todos modos, el artista todavía tiene una oportunidad: en la próxima gala buscará un lugar en el balcón que le permita evitar la eliminación. Si no logra destacarse, deberá enfrentar la gala final, donde uno de los participantes abandonará la competencia.

Así, Rusherking entra en una semana clave dentro de MasterChef Celebrity, donde cada plato puede ser decisivo y el margen de error se achica cada vez más.