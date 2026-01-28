Video: Javier Milei fue a ver a Fátima Flórez a Mar del Plata y sorprendió al subir al escenario

El presidente Javier Milei protagonizó este martes una inesperada aparición en un teatro de Mar del Plata, donde asistió a la función encabezada por su expareja, Fátima Flórez, y terminó regalando un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Contra todo protocolo y lejos de mantenerse como un espectador más, el mandatario subió al escenario junto a la imitadora y se animó a cantar un fragmento de “El rock del gato”, de Ratones Paranoicos. La escena desató aplausos, gritos y una postal que no tardó en multiplicarse: decenas de celulares en alto registrando el episodio.

El video de Milei en el teatro comenzó a circular de inmediato en distintas plataformas, donde miles de usuarios compartieron el particular momento protagonizado por el jefe de Estado.

La presencia del Presidente en el espectáculo se dio en el marco de una intensa agenda en la ciudad balnearia. Durante el día, Milei encabezó el denominado “Tour de la Gratitud”, una recorrida por zonas céntricas de Mar del Plata que incluyó saludos, fotos y contacto directo con seguidores.

En paralelo, en las inmediaciones del teatro se vivió un clima de fuerte contraste. Distintos grupos se concentraron en la vereda: algunos para manifestar su apoyo al líder libertario y otros para expresar su rechazo, en una postal que volvió a reflejar la polarización que suele acompañar cada aparición pública del Presidente.

La jornada continuó con actividades políticas. Según el cronograma oficial, Milei tenía previsto cerrar por la noche el festival libertario “La Derecha Fest”, que se realizará en un club de playa con la presencia de militantes y simpatizantes del espacio.

El Presidente regresará a la Ciudad de Buenos Aires pasada la medianoche, luego de un día que combinó espectáculo, militancia y alta exposición mediática.

El episodio volvió a mostrar una faceta poco habitual del jefe de Estado, que mezcla gestos informales, guiños al rock nacional y una fuerte presencia pública, incluso en ámbitos alejados de la política tradicional.