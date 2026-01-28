Tragedia aérea en la India dejó cinco muertos, entre ellos una figura clave de la política local

El accidente se produjo en un campo ubicado en el oeste del país asiático. El avión se dirigía desde Mumbai hacia Baramati, ciudad natal del viceministro principal del estado Maharashtra, Ajit Pawar, víctima del incidente.

Hoy 05:04

El viceprimer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, y otras cuatro personas, murieron en un accidente de avión ocurrido este miércoles en el oeste de la India, informó el regulador de la aviación de ese país asiático.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Según la información inicial, ninguna persona a bordo sobrevivió al accidente", señaló la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) en un comunicado difundido horas después del siniestro.

La aeronave, un Learjet 45 de tamaño mediano que contratada para un desplazamiento oficial, había despegado de Mumbai y se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Baramati, donde se dirigían para hacer campaña en una elección local.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Había cinco personas a bordo, entre ellas el dirigente, dos miembros de su equipo y dos tripulantes, indicó la DGCA.

Las imágenes difundidas desde el lugar del siniestro muestran los restos de la aeronave en llamas y una densa columna de humo, mientras que las causas del accidente aún se están investigando.

El fallecido de 66 años, sobrino del veterano político Sharad Pawar, fundador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), fue una de las figuras políticas más influyentes del estado de Maharashtra, con una trayectoria de varias décadas en la política regional.

Tras separarse hace unos años del partido de su tío, lideró una facción que fue reconocida oficialmente por la Comisión Electoral y que formaba parte de la coalición gobernante en el Estado junto al partido del primer ministro Narendra Modi.

Actualmente, era una figura clave en la política estatal y ejercía como el segundo funcionario electo de mayor rango en Maharashtra, dentro de la coalición gobernante del primer ministro indio Narendra Modi en el estado. Tenía una considerable influencia en la región azucarera del estado y era conocido por su capacidad para movilizar a los votantes rurales.

Modi publicó un mensaje de homenaje en la red social X en el que se declaró "profundamente entristecido" por la muerte del dirigente y elogió su trayectoria como "líder del pueblo", destacando su cercanía con la base social y su compromiso con los sectores más desfavorecidos.

Otros dirigentes políticos, entre ellos el ministro de Defensa, Rajnath Singh, el ministro de Comercio, Piyush Goyal, y el líder de la oposición, Rahul Gandhi, expresaron también sus condolencias por la muerte del dirigente y de las demás víctimas del accidente.