En la Derecha Fest, Milei se sumó al canto de “Cristina tobillera” y pidió prisión para “chorros como la señora”

Durante su discurso ante la militancia, el Presidente se hizo eco del canto contra la exmandataria, se señaló el pie en alusión a la tobillera electrónica y volvió a cuestionar a Cristina Kirchner, al reclamar “prisión para ella y sus socios”. Mirá.

Hoy 07:59

En un clima de euforia libertaria, el presidente Javier Milei protagonizó un momento de alta tensión política anoche durante su presentación en la "Derecha Fest". El mandatario interrumpió su discurso para sumarse a las chicanas de la militancia contra Cristina Kirchner, haciendo gestos explícitos sobre la prisión domiciliaria que la exvicepresidenta cumple desde mediados de 2025.

El episodio ocurrió cuando el público comenzó a entonar "Cristina tobillera" al ritmo de la canción It's a heartache. Desde el atril, Milei respondió arengando con las manos y dándose golpecitos en el tobillo, en clara referencia al dispositivo de monitoreo electrónico que porta la dirigente peronista.

Minutos antes del gesto, Milei discurría sobre la "batalla cultural" y la teoría de Woodrow Wilson, pero los cánticos lo obligaron a pausar. "Es una arena que soy un poco inestable", bromeó ante la interrupción. Acto seguido, retomó la palabra para lanzar una dura sentencia: "La única prisión debería ser para los chorros como la señora".

El jefe de Estado no se detuvo allí y amplió su ataque hacia el círculo empresarial vinculado a la gestión anterior, en medio de la polémica por la licitación de caños para Vaca Muerta. "Y no sólo debería ser para ella, sino también para los socios que tienen en el sector privado que hacen negocios turbios", advirtió.

Durante el acto, Milei también intentó entonar con el público el cántico "Saquen al pingüino del cajón", aunque se limitó a una estrofa alegando que "no podemos editar toda la canción".