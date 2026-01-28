Crecida del Río Dulce: aumentó la erogación del Dique Frontal y continúa la alerta naranja

Según los datos oficiales, el pasado martes la erogación era de 816 m³/s, mientras que este miércoles, cerca de las 11 de la mañana, el caudal liberado superó los 850 m³/s.

Hoy 12:02

La crecida del Río Dulce mantiene en alerta a las autoridades provinciales y municipales, luego de que se registrara un nuevo incremento en la cantidad de agua erogada desde el Dique Frontal del embalse Río Hondo, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Según los datos oficiales, el pasado martes la erogación era de 816 m³/s, mientras que este miércoles, cerca de las 11 de la mañana, el caudal liberado alcanzó los 851 m³/s, evidenciando un aumento sostenido producto de los importantes aportes hídricos que recibe el embalse.

En un informe difundido por la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo, a través de Protección Civil Municipal, se detalló el estado actual del embalse:

Miércoles 28 de enero

Hora: 11:00

Cota: 272,48 msnm

Erogación: 851 m³/s

Desde el área técnica remarcaron que el objetivo principal es mantener la cota del embalse en torno a los 270 metros sobre el nivel del mar, a fin de conservar capacidad de regulación y retención ante eventuales nuevas crecidas.

En este contexto, se mantiene vigente la alerta naranja, mientras continúan los monitoreos permanentes tanto en la zona del embalse como en sectores ubicados aguas abajo del río.

El coordinador de Protección Civil Municipal indicó que distintas áreas del municipio trabajan de manera articulada con Protección Civil y la Policía de la Provincia, realizando controles preventivos, recorridos y relevamientos en los puntos considerados más sensibles.

Desde el municipio reiteraron el llamado a la comunidad a respetar las recomendaciones vigentes, evitar circular por zonas anegadas y no ingresar al río ni al embalse, ya que el elevado caudal representa un riesgo concreto para la seguridad.

Las autoridades señalaron que la situación es dinámica y que las mediciones se actualizan de forma constante, por lo que solicitaron a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.