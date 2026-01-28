El Tottenham de Romero sacó boleto a los octavos tras imponerse en Alemania ante Eintracht Frankfurt

Los ingleses le ganaron por 2 a 0 a los alemanes en el Deutsche Bank Park, por la fecha 8 de la fase liga.

Hoy 19:18

El Tottenham sacó pecho fuera de casa y logró un triunfo determinante en Alemania. Este miércoles, los Spurs derrotaron 2-0 al Eintracht Frankfurt por la última jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26, resultado que les permitió escalar al cuarto puesto y consolidarse entre los ocho mejores del torneo. Para los alemanes, en cambio, fue otro golpe que profundiza una crisis cada vez más marcada.

Tras un primer tiempo cerrado y sin goles, la visita fue contundente en el complemento. A los 46 minutos, Randal Kolo Muani abrió el marcador con una definición corta tras una jugada preparada: Cristian Romero bajó la pelota de cabeza luego de una pelota parada y el francés no perdonó. Fue el cuarto gol de la temporada para el delantero, que llegó cedido desde el PSG y volvió a aparecer en un momento clave.

El Eintracht intentó reaccionar, pero chocó una y otra vez con la solidez defensiva inglesa y su propia falta de precisión. La historia se terminó de cerrar a los 76’, cuando Dominic Solanke sacó un remate rasante desde el costado derecho del área para el 2-0 definitivo. El atacante, que regresó recientemente de una lesión, sumó su tercer tanto en la Champions y ratificó su importancia en el equipo londinense.

En números, el dominio del Tottenham fue claro: más del 55% de posesión, 15 remates y 6 disparos al arco, contra un Eintracht que apenas inquietó una vez y hasta sufrió un tiro en el travesaño. Con este resultado, los de Londres llegaron a 17 puntos, superaron la línea de Barcelona y Chelsea y quedaron a solo uno del Liverpool. Del otro lado, el conjunto alemán sigue hundido, con apenas 4 unidades y una campaña muy por debajo de sus antecedentes históricos.