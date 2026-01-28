CLASIFICADOS PANORAMA
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ENE 2026
Somos Deporte
Independiente BBC volvió a perder en la Liga Argentina en su visita a Hindú Club
En La Catedral del Básquet de Córdoba, los santiagueños cayeron 88 a 75.
Hoy 23:01
Nota en desarrollo...
Liga Argentina de Básquet
Independiente BBC
