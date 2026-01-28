Ingresar
Milei volvió a criticar al kirchnerismo y sostuvo que “por suerte están de salida”

Esta vez apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner por las jubilaciones de personas sin aportes.

Hoy 16:09

El presidente Javier Milei criticó este miércoles al kirchnerismo por haber jubilado a personas sin aportes y ahora “impulsar desde la oposición medidas que llevan a la quiebra del Estado”, aunque consideró que “por suerte están de salida”.

“Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo, mofándose de lo que le dejan al sucesor”, señaló en su cuenta de X.

Y agregó que “luego, desde la oposición, impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida...”.

El mandatario reforzó su mensaje citando una vieja escucha de una conversación telefónica filtrada entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, en la que ella le habla de la situación de los jubilados.

También se hizo eco del mensaje el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo en X: “Hicieron populismo hipotecando el futuro del país. Fin”.

TEMAS Javier Milei Cristina Fernández de Kirchner

