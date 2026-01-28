Vecinos del barrio Centro reclaman mayor seguridad ante reiterados robos en viviendas

Varios damnificados se unieron al reclamo y llama la atención la ubicación: Mendoza entre 25 de Mayo e Independencia.

Vecinos del barrio Centro de esta Capital manifestaron su preocupación por los constantes hechos de inseguridad que vienen sufriendo en la zona de calle Mendoza, entre 25 de Mayo e Independencia, donde aseguran que los robos en domicilios se registran a cualquier hora del día.

Según relataron, la situación se volvió cada vez más frecuente y genera temor entre las familias del sector, que ya no se sienten seguras ni siquiera durante el día. Ante este panorama, los frentistas decidieron hacer público su reclamo y aportar material que evidencia lo que ocurre.

En ese sentido, hicieron llegar videos captados por las cámaras de seguridad de sus propias viviendas al WhatsApp de Noticias de la Gente (3855795000) de Diario Panorama, donde se observan movimientos sospechosos y hechos delictivos en la cuadra, como el ingreso a viviendas.

A través de este reclamo, los vecinos solicitaron a las autoridades policiales y municipales que dispongan de una mayor presencia policial en la zona, con recorridos preventivos y controles, con el objetivo de frenar los robos y devolver la tranquilidad a quienes viven en pleno centro de la ciudad.