Central Córdoba confirmó la incorporación de Michael Santos

El delantero uruguayo llega a préstamo desde Vélez y se suma al Ferroviario con contrato hasta diciembre de 2026.

Hoy 20:21
Michael Santos

Central Córdoba confirmó la incorporación de Michael Santos como nuevo refuerzo para la temporada 2026 del fútbol argentino. El atacante de 32 años, llega a préstamo desde Vélez Sarsfield, con un vínculo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, en una apuesta de experiencia para el frente de ataque.

Santos se formó en River Plate de Montevideo y cuenta con una amplia trayectoria internacional. En Europa vistió las camisetas de Málaga CF, Sporting de Gijón, Leganés y FC Copenhague, mientras que en el fútbol argentino tuvo pasos por Talleres y el propio Vélez. Además, jugó en FC Juárez de México, sumando recorrido en distintas ligas y contextos competitivos.

Así, Central Córdoba sigue moviéndose en el mercado y suma un nombre de peso, con la expectativa de que Michael Santos se convierta en una pieza importante del equipo a lo largo de la temporada 2026.

