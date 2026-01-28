El gesto con el que Ian Lucas confirmó su romance con Evangelina Anderson

El influencer habló en SQP sobre su vínculo con Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity y un gesto en vivo terminó por despejar todas las dudas.

MasterChef Celebrity se encamina hacia su definición, pero fuera de las hornallas el foco también está puesto en la historia entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, una relación que cautivó a los televidentes y que volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la modelo asegurara que “todo fue para la cámara”.

Invitado a SQP, Ian Lucas fue consultado por Sabrina Rojas sobre cómo se sintió tras las declaraciones de Evangelina y no esquivó el tema. “Yo soy muy sincero y siempre dije que yo soy lo que vieron ahí. El que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché por un shippeo de un programa. Pasan cosas atrás”, afirmó.

En ese sentido, el influencer reconoció que ya estaba al tanto de los dichos de Evangelina debido a que MasterChef Celebrity se graba con anticipación. “Me había enterado unos días antes y no me gustó. No lo habíamos hablado. Eva es una persona increíble y siempre aclaramos las cosas entre nosotros. Justo esos días estuvimos distanciados por el tema de las vacaciones”, explicó.

Consultado sobre si entre ellos hubo algo más que complicidad televisiva, Ian fue categórico al referirse a los rumores de besos en el boliche Banana. “¿Vos te pensás que con 26 años me puedo enganchar de alguien solo por compartir un programa? Si me enganché fue porque compartí mucho con esa persona, no porque vengo, la veo acá y listo”, remarcó.

Más relajado, el influencer también habló de su presente sentimental: “Hoy estoy soltero, estoy bien. Me cuesta confiar en la gente, pero si llega alguien, tengo las puertas abiertas. Ahora estoy disfrutando con mis amigos, pasándola bien. La pasé muy bien, fui feliz”, sostuvo.

Sin embargo, el momento que más dio que hablar llegó sobre el final del programa, cuando Majo Martino le preguntó directamente si había tenido contacto físico con Evangelina Anderson, con quien estaba chateando en vivo. Ian no respondió con palabras: un gesto cómplice, fiel a su estilo, bastó para que muchos interpretaran que el romance fue mucho más que un juego para cámaras.