Belgrano y Tigre quieren seguir de racha en el Apertura en Córdoba

El Pirata enfrenta al Matador este jueves en el Estadio Julio César Villagra, por la segunda fecha. Ambos llegan ganadores y prometen un cruce intenso.

Hoy 07:01

Por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, Belgrano y Tigre se verán las caras este jueves desde las 19:15 en el Gigante de Alberdi. El equipo cordobés viene de un debut positivo con triunfo 2-1 ante Rosario Central y buscará hacer valer la localía para mantenerse en lo más alto. Del otro lado, el conjunto de Diego Dabove llega entonado tras el 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto.

El Pirata mostró carácter y eficacia en su estreno, con un equipo sólido y ordenado, fiel al estilo de Zielinski. En casa, y con el respaldo de su gente, intentará repetir la fórmula: intensidad, firmeza defensiva y aprovechar las chances en ataque para sumar de a tres en un arranque que ilusiona.

Tigre, en tanto, dejó una buena imagen en la primera fecha y apunta a consolidar su funcionamiento. Con un plantel competitivo, el Matador intentará ser protagonista en Córdoba, presionar alto y lastimar con transiciones rápidas, sabiendo que sumar fuera de casa siempre es un plus.

El Estadio Julio César Villagra será el escenario de un duelo atractivo entre dos equipos que comenzaron con el pie derecho. Con realidades similares y objetivos claros, Belgrano y Tigre prometen un partido disputado, clave para empezar a marcar el rumbo en el Apertura.