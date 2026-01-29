El irónico mensaje de Lali Espósito tras la aparición de Javier Milei en el show de Fátima Florez

La cantante volvió a apuntar contra el Presidente en redes sociales luego de que subiera al escenario del Teatro Roxy para cantar “Rock del gato”.

Hoy 02:18

La tensión entre Lali Espósito y Javier Milei sumó un nuevo capítulo luego de la sorpresiva aparición del Presidente en el espectáculo de Fátima Florez en el Teatro Roxy de Mar del Plata, donde se subió al escenario para interpretar el “Rock del gato” ante un público que no tardó en viralizar el momento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pocas horas después del show, la artista recurrió a sus redes sociales y publicó un mensaje cargado de ironía que fue interpretado como una nueva crítica directa al jefe de Estado, aunque sin mencionarlo explícitamente.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

A través de una historia de Instagram, Lali compartió un fragmento de “Payaso”, la canción que en el pasado le dedicó a Milei. “Hoy sos el show principal, te queda grande el disfraz, payaso”, se escucha en el tema que rápidamente volvió a circular con fuerza en redes sociales tras la presentación del mandatario en el teatro marplatense.

Pero el gesto no terminó allí. Minutos más tarde, la cantante publicó otra historia vinculada a los incendios en la Patagonia, en la que replicó un mensaje de Amnistía Internacional con un reclamo contundente al Estado: “La Patagonia y tus derechos arden. El Estado no responde. Exigimos prevención, recursos y acción urgente”.

El posteo fue leído por miles de usuarios como una doble crítica: por un lado, el mensaje irónico luego de la exposición artística de Milei; por otro, un fuerte cuestionamiento a la gestión nacional por la situación ambiental en el sur del país.

En paralelo, el show de Fátima Florez continúa generando repercusiones. En declaraciones posteriores, la humorista brindó detalles del reencuentro con el Presidente sobre el escenario y reveló que Milei le dijo al oído: “Soy extremadamente feliz”, una frase que volvió a instalar el vínculo entre ambos en el centro de la escena mediática.

De este modo, entre canciones, gestos y mensajes cruzados, el cruce entre Lali Espósito y Javier Milei volvió a encender el debate en redes sociales y en el mundo del espectáculo, en una combinación de política, farándula y actualidad que no deja de generar repercusiones.