Revelan el rol clave de Wanda Nara en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La separación entre Demichelis y Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática y, en las últimas horas, surgió un dato que podría influir de manera decisiva en el proceso.

03/02/2026

Aunque la pareja lleva más de un año distanciada, el divorcio aún no fue oficializado y esta semana será determinante. Según trascendió, ambos deberán asistir a una mediación clave, donde se definirán cuestiones sensibles como la guarda y cuidado de sus hijos, la cuota alimentaria y el reparto del patrimonio.

La información fue confirmada por Luis Bremer en el programa A la Tarde, luego de dialogar con la abogada de Anderson. La modelo, que actualmente participa de MasterChef Celebrity, atraviesa un proceso emocional complejo y optó por el hermetismo. Demichelis, en tanto, mantiene absoluto silencio y evita el contacto con la prensa.

Wanda Nara, una aliada estratégica de Evangelina Anderson

En medio de este escenario, el periodista Alejandro Castelo reveló que Wanda Nara se convirtió en una figura clave desde el regreso de Evangelina Anderson a la Argentina. Según contaron en A la Tarde, la conductora estaría brindándole consejos “rigurosos” y estratégicos para que no pierda derechos durante la mediación por la separación de bienes.

La relación entre ambas habría crecido notablemente en los últimos meses y Wanda funcionaría como una voz de experiencia, especialmente por su propio historial de conflictos judiciales y mediáticos.

De acuerdo a versiones del entorno, Anderson estaría molesta porque se hace cargo “al 100%” de la crianza y el sostenimiento diario de sus hijos, mientras que Demichelis solo compartiría momentos recreativos con ellos. Esta percepción habría profundizado las tensiones de cara a la negociación legal.

La defensa de Demichelis y un dato sobre el patrimonio familiar

Desde el entorno del ex futbolista, Gustavo Suppa, amigo personal de Demichelis, salió a desmentir estas versiones y aseguró que “alguien está distorsionando la realidad” respecto al rol del ex técnico como padre.

Además, reveló un dato patrimonial clave: Demichelis habría escriturado un departamento en el Chateau Libertador para su familia, propiedad en la que actualmente reside Evangelina Anderson, lo que podría convertirse en un punto central dentro de la mediación.

Mientras se acerca una semana decisiva, el conflicto suma nuevos protagonistas y deja en evidencia que Wanda Nara vuelve a tener un rol protagónico en una de las separaciones más resonantes del mundo del espectáculo y el deporte.