Patricia Bullrich buscará este martes sellar apoyos para aprobar la reforma laboral de Javier Milei

La jefa del bloque del Senado intentará cerrar acuerdos con el “grupo de los 44” para destrabar la reforma laboral y fiscal de cara a la sesión del 11 de febrero.

03/02/2026

La Libertad Avanza buscará este martes superar las diferencias que mantiene con los bloques dialoguistas del Senado, que están centradas en la rebaja del Impuesto a las Ganancias, la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir las indemnizaciones y la vigencia de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, a través de una reunión que se llevará a cabo desde las 15.

La jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, mantendrá esta tarde un encuentro con el “grupo de los 44”, que es la nueva mayoría que construyó y que le permitió aprobar el Presupuesto, para enhebrar los acuerdos para aprobar esta reforma el 11 de febrero.

Durante la reuniòn que se realizará en las oficinas de la bancada radical, Bullrich traerá las respuestas del Gobierno a los pedidos de bloques dialoguistas que en muchos casos hicieron los propios gobernadores, en especial aquellos vinculados con el capítulo fiscal.

El oficialismo ya tiene asegurados los votos para la aprobación en general pero necesita garantizar el apoyo a cada uno de los artículos de la ley, y en especial de aquellos que son el corazón de la reforma impulsada por el presidente Javier Milei, que apunta a generar empleo registrado.

Las negociaciones se realizan en forma simultánea al diálogo que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores que rechazan la reducción de impuestos que afecten sus finanzas.

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que Bullrich tiene decidido negociar los cambios hasta el último minuto antes de la votación, pero quiere tener asegurados los votos para que “no se caiga ningún articulo central de la ley”.

Qué necesita el Gobierno

El Gobierno necesita de los bloques aliados ya que La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y necesita sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, además de los bloques provinciales, para tener asegurados 37 senadores para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias afirman que pierden 3 billones de pesos.

Otro punto de controversia es la creación del Fondo de Asistencia Laboral por el cual las empresas aportarán el 3% de las contribuciones patronales que deben ir a la ANSES para solventar los despidos. Al respecto se está negociando que solo puedan usar este sistema las PYMES y no las grandes empresas para poder pagar las indemnizaciones.

El argumento del Gobierno es que el sistema previsional se mantiene mayoritariamente con el aporte de los recursos de rentas generales y que en menor medida de las contribuciones patronales.