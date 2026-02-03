Murieron dos hermanitos y una niñera por intoxicación con monóxido de carbono

La tragedia ocurrió alrededor de las 18 en un departamento porteño. La niñera tenía 32 años y los niños, 2 y 4.

03/02/2026

Tres personas murieron este lunes, entre ellas dos menores de edad, en el barrio porteño de Villa Devoto como consecuencia de una presunta intoxicación por monóxido de carbono ocurrida en el interior de un departamento situado en la calle Mercedes al 4400.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho fue advertido a partir de un llamado que ingresó a la Comisaría Vecinal 11B, luego de que una mujer alertara que la niñera y sus dos hijos se encontraban inconscientes dentro de la vivienda al momento de llegar. A partir de esa comunicación, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar que incluyó a diferentes organismos dependientes del gobierno porteño.

Hasta el edificio se trasladaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Al ingresar al departamento, los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la mujer, de 32 años. En tanto, los dos niños, de 2 y 4 años, fueron trasladados de urgencia al Hospital general de Agudos Abel Zubizarreta.

Según se informó, pese a las maniobras médicas realizadas, ambos menores murieron posteriormente en el centro de salud. De esta manera, el episodio tuvo un saldo final de tres personas fallecidas.

En paralelo al trabajo del personal de emergencia, intervino personal técnico de la empresa Metrogas, que procedió a realizar una inspección en el inmueble y dispuso el corte del suministro gaseoso como medida preventiva.

El centro de emergencias de Metrogas recibió durante la tarde un llamado de Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires en el que se advertía sobre una persona intoxicada en un departamento del barrio de Villa Devoto.

A partir de esa notificación, técnicos de la compañía se dirigieron al edificio situado en la calle Mercedes 4451, piso 2, donde se desarrollaba el procedimiento. Al arribar al lugar, el personal de Metrogas encontró que ya se encontraban trabajando los bomberos y el SAME.

Según indicaron, los equipos sanitarios habían trasladado a tres personas a distintos centros asistenciales. En el marco de las primeras evaluaciones, se estimó que el cuadro estaría vinculado con una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Las actuaciones continuaron en el lugar con la presencia de las distintas áreas intervinientes, mientras se avanzaba con las medidas correspondientes para asegurar el inmueble y evitar nuevos riesgos. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre el origen del monoxido ni sobre las instalaciones del departamento.