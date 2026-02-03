Ingresar
Espectaculos

Peter Lanzani fue internado y crece la inquietud por su estado de salud

El actor permanece en un centro médico porteño acompañado por su novia. Hasta ahora no hubo partes médicos oficiales.

03/02/2026

Peter Lanzani fue internado ayer al mediodía en el Sanatorio Colegiales tras sufrir una descompensación que encendió las alarmas. 

Según lo que informó Pepe Ochoa al aire de LAM (América), el actor llegó al centro médico acompañado por su novia. “Lo tuvieron que poner en una silla de ruedas, le sacaron sangre y le hicieron una batería de estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, explicó el periodista.

El actor ingresó al centro médico con fiebre y fue trasladado en silla de ruedas. Los médicos pudieron estabilizar su cuadro y descataron que se trate de una apendicitis.

El ex Casi Ángeles permanecería en observación. “Verán si eventualmente tienen que operarlo o no”, añadió Ochoa, quien llevó tranquilidad al aclarar que el cuadro está controlado y no hay riesgo. Además, precisó que todo se habría desatado a raíz de una infección, por lo que en un primer momento la fiebre no cedía.

