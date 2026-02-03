“Nos vemos en Tribunales”: cruce sin filtros entre Jorge Macri y Juan Grabois

Tras las críticas del jefe de Gobierno porteño por el manejo de comedores, el dirigente social respondió con fuertes agravios y una advertencia judicial.

03/02/2026

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acusó al diputado nacional por Fuerza Patria Juan Grabois de estar vinculado a presuntos “comedores fantasma” y a irregularidades en la entrega de alimentos, después de detectar que personas muertas figuraban como beneficiarias.

Con una publicación en su cuenta personal de X, Macri denunció la existencia de “comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios”. “El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”, expuso en las redes sociales.

El cruce se intensificó tras la respuesta de Grabois, quien comentó en la misma red social que la denuncia de Macri era falsa y lo calificó de “persona horrible, ignorante, resentida y corrupta”. Además, le advirtió: “Nos vemos en Tribunales, salame”.

En otra publicación, Grabois tildó a Macri de “resentido corrupto de Vicente López” y sugirió que su accionar respondía a una identificación política con el proyecto del presidente Javier Milei.

Jorge Macri

“Y vos Jorge Macri, resentido corrupto de Vicente López, parece que estás un poquito obsesionado con hacerte el gallito porque Milei te copó la derecha política. Un Macri trucho no puede hacer otra cosa que una denuncia trucha”, remarcó, tras apuntar también contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien calificó como “señora repugnante y mentirosa”.

“Dónde está el centro para hipoacúsicos que prometió hacer en el Instituto Perón??!! Sabe que está al borde del procesamiento por guardarse la comida que le tiene que repartir a la gente???”, lanzó. “Algunos que deberían gobernar, se levantaron con ganas de decir boludeces”, fustigó.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se informó ayer que el Movimiento Popular La Dignidad, con vínculos en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cercano a Grabois, está entre las organizaciones investigadas por supuestas irregularidades. El origen de la polémica está en una reciente fiscalización del sistema de cobertura alimentaria porteña.

Según la información oficial, la revisión alcanzó a más de 500 comedores y se realizó mediante el cruce de listados de beneficiarios presentados hasta noviembre de 2025 con registros oficiales. El relevamiento detectó irregularidades como 454 personas fallecidas en los listados, 196 personas con dos o más inmuebles, 1.517 con dos o más automóviles y 476 con ingresos superiores a $2 millones mensuales.

También se identificaron 18 personas con ingresos registrados por encima de $5 millones mensuales, 23 inscriptos en categorías altas de monotributo con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales, 40 jubilados con haberes superiores a $2 millones y cinco con más de $5 millones.

Posteos

A raíz de la fiscalización, el Gobierno porteño suspendió más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y ordenó el cierre de 40 comedores señalados como “fantasma”, por presuntamente no entregar alimentos a los beneficiarios declarados.

Esta mañana, Jorge Macri profundizó sus críticas a las organizaciones sociales, y planteó que su gestión busca “eliminar la intermediación en la distribución de alimentos”. “Cada vez que hay alguien en el medio, las cosas salen mal. Y la verdad que con la tecnología que hay hoy en día y sobre todo a la que tiene acceso la ciudad desde hace años, no tiene mucho sentido tener intermediarios, gerentes de la comida, de la pobreza”, afirmó.

En ese marco, ratificó que se identificaron cerca de 40 comedores pertenecientes a el “Movimiento Popular la Dignidad, que es de Juan Grabois, y de otras organizaciones vinculadas también a él, que directamente no existían". O sea, fuimos a esos lugares y no estaban y por eso los denunciamos”, detalló, en diálogo con radio Rivadavia, al mencionar entre los nombres de comedores como Los Amigos, Caritas Felices y “Pekes”.

“A fin de año pasado, implementamos una aplicación para los comedores donde cuando la gente va a comer a los comedores, carga su DNI y entonces el comedor nos informa cuántas raciones va entregando y a qué personas. Terminamos con la lógica de un listado que presentaban las organizaciones y en función de eso había que darle la comida”, explicó sobre el sistema con la tarjeta Ciudadanía Porteña.

Según Macri, algún beneficiario “tenía una embarcación y dos automóviles” y “otro que tenía once autos a su nombre”. “Claramente, más que gente haciendo trampa, me parece que alguien les estaba usando los nombres. Quiero creer eso y eso es lo que aclarará la justicia”, sostuvo.

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, sostuvo que “fiscalizar es clave para controlar que nadie juegue con el hambre de la gente, y también para conocer mejor y poder acompañar a las familias que hoy van a un comedor”.

El funcionario agregó que dos comedores que habían perdido la provisión de raciones tras detectarse irregularidades con la organización social intermediaria fueron reabiertos y ahora operan sin intermediarios, en el marco del nuevo esquema de control.

Para el jefe de Gobierno, la auditoría implicó la suspensión de cinco mil raciones diarias implica miles de ayudas que no llegaron a quienes realmente las necesitaban a lo largo de un año. “Lo grave de esto es que cuando vos hablás de cinco mil raciones por día y lo multiplicás en el año, son miles y miles de raciones que no fueron a donde tenían que ir. No es un error menor. Cuando vos le das la comida o alguien agarra la comida que otro necesita, a ese otro le está faltando. Jugar con eso es muy miserable”, concluyó.