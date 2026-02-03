Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 FEB 2026 | 25º
X
Mundo

Francia: la Justicia allanó la sede de X y citó a declarar a Elon Musk

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos, como el rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

03/02/2026

La plataforma X es objeto en Francia de una investigación judicial desde inicios de 2025, debido a las denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos, como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

Declaración voluntaria

Te recomendamos: Millonaria multa europea para la red social X de Elon Musk

En el marco de la investigación, la justicia francesa allanó el martes 3 de febrero de 2026 los locales de X en Francia y ha citado a declarar en abril a su propietario, Elon Musk.

"Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino", la exdirectora general, informó la fiscalía de París en un comunicado.     

Te recomendamos: Elon Musk deberá pagar US$500 millones a los empleados de Twitter que despidió cuando compró la red social

El allanamiento de los locales en Francia de X también fue anunciado por la fiscalía, así como  el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026. Según el comunicado, la justicia está utilizando un "enfoque constructivo", ya que ha optado por llamar a Musk y a Yaccarino de forma voluntaria.

TEMAS Francia Twitter Elon Musk x

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: hallaron sin vida a una reconocida peluquera del barrio Usina
  2. 2. Independiente no pudo con San Isidro y cayó en el debut de Fernando Rivero
  3. 3. Lali Espósito salió a bancar a Nicki Nicole tras las críticas que recibió por su paso por los Grammy
  4. 4. Lanza un trayecto pedagógico para la práctica de la enseñanza en el Nivel Superior
  5. 5. Causa Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Oscar Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT