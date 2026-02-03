Caputo criticó a la industria textil y fue tajante: “Nunca en mi vida compré ropa en Argentina porque era un robo”

El ministro de Economía dijo que la adquiría afuera cuando tenía la posibilidad de viajar porque en Argentina los precios eran excesivos. Además, dejó una chicana contra los empresarios.

03/02/2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política del gobierno que encabeza Javier Milei, y, en una crítica a los altos precios que mantiene la industria textil, aseguró que él nunca compró ropa en la Argentina "porque era un robo".

El funcionario, en declaraciones a Radio Mitre, aseguró: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo". Y recordó que los que tenían "posibilidad de viajar o algo", adquirían prendas afuera.

Además, el titular de la cartera de Economía chicaneó a los empresarios del rubro textil. "Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado".

El funcionario calificó al caso del sector textil como "emblemático" ya que ha sido "protegido por muchísimos años". El sustento para eso, dijo fue "el cuento de que hay 150 mil familias que trabajan en esto".

Como contrapunto a aquello destacó: "Pero hay 47 millones de argentinos que, por 40 años, han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro (y hasta) 10 veces lo que vale en el mundo para proteger esto".

Para Caputo, esa política estatal fue "una medida zonza" porque perjudica "al que menos tiene".

Las referencias a los empresarios del sector prosiguieron y comentó: "Convengamos que las 150 mil familias que trabajaban en esto no es que son millonarias y le dieron un impulso al país impresionante, los que se beneficiaron eran los dueños".

Para el ministro, la Argentina es un país que puede competir en hilados, pero que en la confección "es más difícil".

"Competís contra Bangladesh, Indonesia y demás que les pagan a la mano de obra prácticamente nada y a todos los países se les hace muy difícil competir", dijo.

"Bueno, otros van a competir por diseño. Pero en líneas generales nosotros venimos a defender a los 47 millones y medio de argentinos y el que trabaja en la industria textil no es que no puede hacer otra cosa", añadió.

En ese sentido, el titular de la cartera económica salió a desenmascarar un "famoso mito".

"Esos son los famosos mitos que han empobrecido a todos los argentinos con el cuento de que el que se queda sin trabajo. Tenemos que generar trabajo para que el que se quede sin trabajo, consiga. Ese es el punto. Ocurre en todos los países. El problema no es ese, es si no consigue", completó.