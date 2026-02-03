El Concejo Deliberante aprobó la primera Bandera Institucional de Los Juríes

La ordenanza 43/2026 consagró el diseño ganador de un concurso abierto que buscó fortalecer el sentido de pertenencia local.

03/02/2026

En un hecho histórico para la comunidad, el Honorable Concejo Deliberante sancionó oficialmente la Bandera Institucional de la ciudad, convirtiendo a Los Juríes en una localidad con símbolo propio que refleja su identidad, su historia y su proyección a futuro.

La iniciativa, aprobada mediante la ordenanza 43/2026, surgió de un concurso abierto a la comunidad y consagró como ganador al diseño “Raíces que Suenan”, creado por Milena Soledad Sandigliano, quien participó bajo el seudónimo “M del Sol”.

El intendente Javier Carbajal calificó la aprobación como un “hito de autonomía y orgullo”, y destacó que la bandera “no es solo una tela, sino la expresión del sentimiento juriense y del trabajo colectivo de su gente”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Evangelina Schiel, subrayó que el proceso fue “un verdadero ejercicio de identidad”, y celebró la transparencia del jurado y la amplia participación ciudadana. “Lo que hemos logrado es el nacimiento de un emblema que nos unirá por generaciones”, afirmó.

El diseño integra una fuerte carga simbólica: el suri representa las raíces originarias y la sabiduría ancestral; la guitarra, el alma del folclore local; los campos sembrados, la producción agrícola; y el engranaje con figuras humanas, el valor del trabajo colectivo y la industria. Los colores azul, blanco y verde evocan el cielo, la paz y la esperanza puesta en la tierra.