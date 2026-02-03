Crecida del Río Dulce: volvieron al estado de Alerta Naranja tras aumentar la erogación desde el dique

Tras la notable baja que se produjo este fin de semana, a las 10 de este martes el caudal derivado volvió a incrementarse. Autoridades vigilan la situación.

03/02/2026

Durante la mañana de este martes autoridades volvieron a elevar el nivel de alerta por la crecida del Río Dulce.

Según lo informado por el coordinador de protección civil Municipalidad de Las Termas de Río Hondo, Alfredo García, a Diario Panorama desde las 10 de la mañana comenzó a erogarse 819 m³/s, debido a un importante ingreso de caudal al dique proveniente de la cuenca Salí-Dulce.

Actualmente las autoridades siguen con especial atención la situación hacia el sur provincial, donde el terreno es más llano y ya se comenzaron a sentir y vivir llos invoncenientes producto de la cantidad de agua que se derivó compuertas abjo en la semana pasada.

Por ahora sigue siendo una tensa calma a la espera que las condicones mejoren y no sigan las lluvias en la zona de aporte a la cuenca en las provincias de Salta y Tucumán.