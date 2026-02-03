Lucas Victoriano tras el debut triunfal: “Le dimos continuidad a los dos triunfos de visitante”

El flamante DT de Quimsa expresó sus sensaciones tras la victoria de anoche ante Peñarol de Mar del Plata.

03/02/2026

El nuevo entrenador de Quimsa, Lucas Victoriano, habló luego de la clara victoria ante Peñarol por 89 a 66 en el Ciudad, en lo que fue su estreno oficial al frente de la Fusión.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el encuentro, el DT destacó que el objetivo fue sostener la línea que traía el equipo: “Más allá del debut, la idea era continuar con la línea que traía este equipo, que era ganar dos juegos de visitante para sostener la ilusión del grupo. Tuve poco tiempo para trabajar, pero me gustó la predisposición, cómo se compartió la pelota durante muchos minutos y que logramos dejar en un goleo bajo a un rival muy bueno como Peñarol”.

En esa misma línea, el ex Instituto remarcó la importancia del aspecto defensivo: “Me gustó que salimos con un desafío en el plano defensivo. Los entrenadores siempre vamos a necesitar ese compromiso en la defensa uno contra uno para luego ayudar desde lo táctico. El debut es algo anecdótico; la idea era ganar de local para poder fluir y trabajar durante la semana, ahora que tenemos seis días hasta el próximo juego”.

Para cerrar, Victoriano también valoró el trabajo interno del cuerpo técnico y resaltó la labor de Edgardo "Lato" Santillán: “Es un gran asistente y me alegra que hayamos podido darle continuidad a los triunfos que se consiguieron de visitante”.

Con este resultado, Quimsa se ubica noveno en la fase regular, con un récord de 13 victorias y 10 derrotas. El próximo compromiso será este domingo desde las 11, cuando reciba a Gimnasia, que marcha sexto con 13 triunfos en 22 partidos.