Continúan buscando a Manchi, el perro perdido en Parque del Río I

A 10 días de su desaparición, la familia de Manchi sigue con la búsqueda y pide colaboración a los vecinos para poder encontrarlo.

03/02/2026

La búsqueda de Manchi continúa. El perro, macho y adulto, se encuentra perdido desde hace 10 días en la zona de Parque del Río I y su familia no deja de recorrer el barrio para dar con él.

Manchi es muy bueno, dócil y cariñoso, está acostumbrado a vivir dentro del hogar y no suele alejarse. Al momento de perderse, tenía una herida detrás de la oreja, un detalle clave para reconocerlo.

Se ofrece recompensa de $50.000 para quien pueda aportar información confiable.

Contacto: 3855061938

