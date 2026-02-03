Continúan buscando a Manchi, el perro perdido en Parque del Río I

A 10 días de su desaparición, la familia de Manchi sigue con la búsqueda y pide colaboración a los vecinos para poder encontrarlo.
La búsqueda de Manchi continúa. El perro, macho y adulto, se encuentra perdido desde hace 10 días en la zona de Parque del Río I y su familia no deja de recorrer el barrio para dar con él.
Manchi es muy bueno, dócil y cariñoso, está acostumbrado a vivir dentro del hogar y no suele alejarse. Al momento de perderse, tenía una herida detrás de la oreja, un detalle clave para reconocerlo.
Se ofrece recompensa de $50.000 para quien pueda aportar información confiable.
Contacto: 3855061938