Con un video, Ajax oficializó la llegada de Maher Carrizo como nuevo refuerzo

El delantero santiagueño seguirá su carrera en el fútbol europeo y fue presentado este martes en su nuevo club.

03/02/2026

Maher Carrizo fue oficializado este martes como nuevo jugador de Ajax. El club neerlandés presentó al delantero santiagueño, que este lunes se había despedido de Vélez con un emotivo video publicado en sus redes sociales.

El atacante del seleccionado argentino Sub-20 llega al histórico club de Ámsterdam tras una operación que se cerró en 7 millones de euros por el 50% del pase, más 6 millones de euros correspondientes a la cláusula de opción de compra por el restante 50% del futbolista.

A través de sus plataformas oficiales, Ajax compartió imágenes de Carrizo posando con la camiseta del club, firmando su contrato y recorriendo el estadio Johan Cruyff Arena, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera.

De esta manera, el futbolista santiagueño da el salto al fútbol europeo y se suma a una institución reconocida por su historia y formación de jóvenes talentos, con el objetivo de consolidarse en una de las ligas más importantes del continente.