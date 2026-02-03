Causa Cuadernos: el abogado de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio y apuntó contra los arrepentidos

Este martes se reanudaron las audiencias en la causa por presuntas coimas que tiene a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita. La defensa de CFK sostuvo que los 31 arrepentidos confesaron bajo un sistema extorsivo.

03/02/2026

Con un pedido de nulidad y duras acusaciones contra la ley del arrepentido y el origen del expediente, la defensa de Cristina Kirchner inauguró las cuestiones preliminares del caso de los Cuadernos de las Coimas, que retomó hoy su marcha tras la feria judicial.

“Hay una nulidad evidente en esta causa”, sostuvo Carlos Beraldi, su abogado defensor, al comienzo de su exposición, al denunciar la existencia de un presunto forum shopping, como se conoce a la estrategia judicial que busca elegir el tribunal que llevará el caso. “Este proceso surgió de un engaño", continuó, e insistió una vez más: “Antes de que este expediente se iniciara, el fiscal [Carlos Stornelli] y el juez [Claudio Bonadio] habían tomado contacto directo con la prueba”.

De acuerdo a lo dispuesto por el TOF, los imputados no tienen obligación de estar presentes durante este tramo y Cristina Kirchner -que entre diciembre y enero estuvo internada 14 días en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis- no participó de la audiencia.

Beraldi apuntó contra el juez Bonadio y el fiscal Stornelli por un presunto manejo extorsivo de la ley de los arrepentidos. Sostuvo que el magistrado convirtió a la Justicia “en un elemento de presión y de chantaje” y que llevó adelante un operativo especialmente diseñado para “quebrar voluntades, generar miedo y forzar declaraciones bajo la amenaza de la cárcel”.

Se refirió, por ejemplo, al empresario Rodolfo Poblete, que fue liberado tras declarar como arrepentido, como un caso “testigo” del mecanismo denunciado.

Para sostener sus señalamientos, Beraldi se apoyó en filminas explicativas; en notas del periodista de La Nación que lideró la investigación del caso, Diego Cabot; en declaraciones del ahora ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y en videos con dichos de los periodistas Gustavo Silvestre, Jorge Fontevecchia, Luis Majul, Carlos Pagni y Jorge Rial, entre otros, que daban cuenta de presuntos acuerdos y manipulaciones en el contenido de las declaraciones, para, por ejemplo, incluir o dejar fuera a determinados empresarios.

“Son secuencias que siempre van en la misma línea. No solamente los aprietan sino que ahora le dicen tenés que declarar algo”, señaló Beraldi.

En este tramo, el abogado destinó su tiempo a señalar presuntas irregularidades en el proceso, para minarlo, pero nada dijo respecto al contenido de las muchas y coincidentes declaraciones que señalaban a su clienta como la cabeza del esquema ilegal de recaudación, junto a Néstor Kirchner.

Para socavar las bases del juicio de los Cuadernos, Beraldi también se apoyó en otro proceso. Se trata del caso que condenó al falso abogado Marcelo D’alessio por integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar, espiar ilegalmente y traficar influencias. Beraldi expuso conversaciones entre D’alessio y el fiscal Stornelli como una supuesta muestra de un asentado mecanismo de extorsión entre ambos.

“El tribunal después de haber visto esto, no puede, entiendo, llegar a otra conclusión que no sea anular todo. ¡Sobre qué base vamos a continuar un juicio años discutiendo la acusación de un fiscal que comete este tipo de actos?”, afirmó Beraldi, que hizo uso de los 90 minutos que tenía para exponer.