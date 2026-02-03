Avanzan los trabajos de mejoramiento integral de calles en el B° San Fernando

El municipio solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas donde se encuentran trabajando maquinarias pesadas y personal municipal, a fin de garantizar la seguridad de todos y el correcto desarrollo de las tareas.

La Secretaría de Obras Publicas de la Municipalidad de La Banda realizó trabajo de nivelación y enripiado sobre calle Loreto entre calle 5 y 7 del barrio San Fernando como parte de las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Nediani.

Estas acciones forman parte del “Plan de Mejoramiento Integral de Calles” ejecutado desde el municipio bandeño con el objetivo de reforzar las tareas de mantenimiento de las calles de la ciudad de La Banda.

En este sentido, el secretario de Obras Públicas, Cristian Alzamora, destacó: “Estas intervenciones permanentes forman parte de una serie de trabajos impulsados por el municipio destinados a hacer más eficiente el uso de los recursos humanos y materiales con los que cuenta la comuna”.

“Durante la semana continuaremos trabajando en la zona norte de la ciudad con el objetivo de mejorar la transitabilidad de los vehículos, en particular en estas épocas de permanentes lluvias que dificultan la circulación de los vecinos en diferentes sectores. Por lo que solicitamos el acompañamiento de los vecinos, que circulen con precaución por estos sectores donde se encuentra trabajando la maquinarias pesada y nuestros empleados municipales”, finalizó Alzamora.